Els tres consells de Protecció Civil per un Nadal segur

ha creat un web específic on insisteix en la necessitat de fer servir mascareta i ventilar en les trobades nadalenques. El web concentra diverses recomanacions de seguretat i prevenció de lai s'actualitzarà si es dicten noves mesures.La primera recomanació en relació amb les trobades familiars i socials, si se celebren en espais tancats, és que s'hauria de fer una bona ventilació iabans, durant i després de les trobades.El segon consell bàsic és que cali no compartir estris de menjar. Per últim, de cara als mercats i les compres de Nadal es demana evitar aglomeracions i horaris de molta afluència io evitar fer-les els dies de més activitat.​​

