Un directiu acomiada de cop 600 persones per videotrucada

Un total de 600 treballadors de l'empresa nord-americana Better.com van rebre una trucada desagradable per. "Si ets en aquesta trucada,. El teu lloc de feina s'acaba aquí de forma immediata", els va dir en la videoconferència grupal.El conseller delegat de Better.com, Vishal Garg, firma especialitzada en préstecs per a hipoteques, exposa en el vídeo, compartit a les xarxes, lai els mals resultats com a argument de la rescissió massiva de llocs de treball."És la segona vegada a la meva carrera que faig això i no ho vull fer. L'última vegada vaig plorar", afirma l'empresari, que tot justd'un grup inversor.Després de la polèmica generada per la difusió del vídeo, l'empresari ha demanat perdó per "una gestió equivocada", però ha reiterat que els acomiadaments eren necessaris. Garg ja va causar controvèrsia en difondre's un correu intern en què afirmava, en majúscules, que els empleats eren massa lents, els qualificava "" i assegurava que l'avergonyien.​​​

