​RAC1 tanca el millor any de la seva història mentre Catalunya Ràdio es recupera

Bons números de Laura Rosel. Foto: Catalunya Ràdio



sent la ràdio més escoltada, ambdiaris segons la tercera onada de l’EGM. Per primer cop, RAC1 supera els 900.000 oients en les tres onades de l’EGM.Els bons resultats de RAC1 coincideixen amb la recuperació de, que és l'emissora que més creix en aquesta tercera onada de l'EGM: incrementa la seva audiència en 65.000 oients, un 13% més respecte a l'onada anterior, i se situa en, encara molt per sota dels 641.000 de l’última onada de l’any passat. La graella diària de l’emissora pública consolida algunes de les seves noves apostes. La resta d'emissores ha tingut, en aquesta tercera onada de l'any, una tendència a la baixa., la tercera ràdio en discòrdia, ha fet males xifres aquest desembre, amb, també lluny dels 421.000 de fa un any i dels 406.000 del juliol.La principal franja, la matinal, continua dominada per, amb 732.000 oients i líder ininterromput durant 10 anys. Puja en relació a la segona onada, quan va fer-ne 655.000. El segueixena Catalunya Ràdio, que també guanya oients: 399.000, 53.000 més que el juny, quan va oferir unes dades que van encendre les llums d'alarma. El matinal dea la Ser ocupa el tercer lloc, ja molt lluny, amb 31.000 oients.El Versió RAC1, ambtambé és el líder indiscutible de la tarda amb 273.000 oients, 54.000 més que ara fa un any. En aquesta franja, destaca el bon debut d, que aterren a l'EGM amb La tarda de Catalunya Ràdio i 122.000 oients diaris. El magazín, l'aposta de l'emissora pública per donar un tomb a les tardes, incrementa l'audiència amb 65.000 oients més que l'anterior programa de tarda de l'onada anterior.A més, el relleu que pren el Tot Costa manté el nivell. El programa esportiu diari que presentenarriba als 103.000 oients diaris, el millor resultat de la història del programa. I també, en línia ascendent, el Catalunya nit de, amb 54.000 oients. El programa dese situa en els 43.000 oients diaris els diumenges, una xifra que s'incrementa en 15.000, i que premia els guardons que ha recollit el programa el mes de novembre: l'Ondas i el Nacional de Comunicació.El programa Adolescents XL, ambi vinculat al portal Adolescents.cat, ha repetit els bons resultats de la segona onada, amb 43.000 oients diaris.RAC1 té altres programes líders: La competència, amb els, Andreu i Dalmau, amb 212.000 oients; el Vostè primer, amb, arriba als 154.000; Islàndia, amb, amb 149.000; i el Tu diràs, amb, amb 106.000 oients.L'emissora privada conserva el seu lideratge en programes com el Via lliure amb, líder absolut dels caps de setmana, amb 538.000 oients els dissabtes i 448.000 els diumenges. La primera pedra, amb, assoleix els 72.000 i 82.000 respectivament i també és líder.

