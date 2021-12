Els Mossos, contenint els manifestants. Foto: ACN

⚠️ Anunciem una acció assenyalant la casa del rector de la UAB per col·laborador i li exigim la dimissió immediata.



💥 S'ha acabat... la permissivitat als ultratges i provocacions de l'espanyolisme més ranci. La pintura és només un exemple i un avís de la nostra capacitat. pic.twitter.com/9kVap1jzwb — Acció Per la Independència (@IndepeAccio) December 8, 2021

El grup(AxI) ha reivindicat aquest dimecres ser l'autor de diversesa la façana de la(UAB),. El col·lectiu l'acusa de "", "" i "" per haver permès l'acte del "grupuscle espanyolista"-que va comptar amb el suport del PP, Cs i Vox- de fa dues setmanes i que va acabar amb càrregues policials contra els concentrats independentistes En aquest sentit, critiquen que el rector "al recinte universitari i, per aquest motiu, exigeixen la seva. "Serveixi aquesta petita i simbòlica acció, no deixen de ser només unes pintades a casa seva, per demostrar tant a ell com als organitzadors que veritablement s'ha acabat, que laals ultratges ide l'espanyolisme més ranci, així com el col·laboracionisme, no quedarà sense conseqüències", han llegit en un comunicat."La pintura és només un exemple i unde la nostra capacitat; arribin vostès a les conclusions que s'han d'extreure", han conclòs.Davant d'aquests fets, des de S'ha Acabat s'han solidaritzat amb el rector i la seva família, condemnant de forma rotunda i sense pal·liatius els "", "especialment greus". Per això, demanen a tots els grups del parlament, al ministre d'Universitats i a la consellera d'Universitats una condemna explícita dels fets i reafirmen el seu compromís amb "la llibertat, la responsabilitat institucional i la pau social a Catalunya".Per últim, recorden al rector que "permetre actituds violentes de l'independentisme a la UAB o a qualsevol altre lloc acaba tenint conseqüències greus al llarg del temps, ja que el separatisme antisistema és un".

