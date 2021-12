Detinguts cinc homes per extorsionar una empresària de Cambrils

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Reus van detenir el passat dijous 2 de desembre ad'entre 19 i 40 anys com a presumptes autors d'un delicte d'contra unade(Baix Camp).La investigació va començar a finals del passat mes de novembre quan l'administradora d'un hotel ubicat a Cambrils va explicar als Mossos que feia dos mesos uns individus s'havien intentatamb els responsables de l'empresa per fer-los arribar una documentació on suposadament es mostravencomeses per la companyia. A canvi de no fer-la pública, els demanaven una-a dia d'avui, cada bitcoin val prop de 44.000 euros-.Malgrat que els responsables de l'empresa no van fer cas de les, passades unes setmanes van rebre un missatge ambdel complex hoteler extretes de les xarxes socials. Ara però, demanaven un únic bitcoin a canvi deCas omís.Tot i això, ja fa només uns dies, tres homes vande l'hotel de Cambrils en qüestió i van intentar trobar-se amb la víctima. No van aconseguir-ho però si els vanperquè contactessin amb ells i poder negociar. En aquesta ocasió avisaven que si no feien el pagament, el proper pas seriaun dels treballadors.Mentre els Mossos investigaven els fets, el passat 2 de desembre cinc homes es van presentar a lesdemanant pels responsables de l'empresa sense voler-se identificar. Eli ràpidament agents del cos van personar-se i van identificar als sospitosos. Poc després van comprovar que es tractava de les mateixes persones que havien intentat extorsionar l'administradora de l'hotel i van ser detinguts.A més a més, posteriorment un dels vigilants de l'hotel va localitzar unaa l'interior d'una paperera situada al pàrquing. Segons les primeres comprovacions, tot i semblar real es tractava d’una rèplica que en realitat era d’aire comprimit.Els cinc detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus el passat 5 de desembre i el jutge va decretar

