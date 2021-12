. Elestà ultimant un document que recull, entre d'altres, la prohibició de fumar en vehicles particulars i a les terrasses de bars i restaurants. La pandèmia de la Covid-19 havia posat fre al compromís de l'administració pública perperò, segons avança RTVE, la ministrastaria acabant de detallar l'esborrany del "". Un document amb cinc "metes" i una vintena d'objectius per recuperar el temps perdut.Aquest pla ja s'hauria enviat a lesdel país i a les comunitats autònomes perquè presentin les seves aportacions abans del dia 15 de desembre. L'objectiu? Una "".Per això, "i abans de l'any 2023", es proposarà(latambé afectaria lesi a productes de tabac escalfat) "especialment en espais exteriors"; un apunt que implicaria a, a lesi a les. Els, també estarien subjectes a aquesta nova normativa.També s'apunta ade productes relacionats amb el tabac -amb nicotina o sense- i ai promocions a través de les xarxes socials i plataformes. Tanmateix, també es planteja que, a través d'un reial decret i seguint les passes de França o Austràlia, s'implementi unque faci desaparèixer l'atractiu de les marques mentre s'a través d'impostos.Segons el pla, amb aquestes mesures es busca assolir les recomanacions de l'(OMS) i. Amb aquestes dades, s'aconseguiria rebaixar un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles de cara al 2030 i disminuir la taxa de fumadors diaris fins a un 5% per al 2040.

