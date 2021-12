La llum de l'estel de la Sagrada Família ja il·lumina Barcelona

Història de La Sagrada Família. Història de Barcelona. pic.twitter.com/depOpjoYK6 — Quique Gallemí (@QuiqueGallemi) December 8, 2021

Ja és aquí. L'que corona lade lail·luminades de les 19.40 h d'avui dimecres 8 de desembre. L'última peça de la torre es va col·locar el passat 29 de novembre i aquesta tarda, després d'uni una tarda de, l'arquebisbe de Barcelona,l'ha beneït ambabans de donar pas a l'. "Unque brillarà per sempre", ha afirmat el cardenal., il·luminant el camí que porta a la il·lusió i l'esperança, tot sortint d'un espai que hem viscut pel pas de la pandèmia", ha afirmat el president delegat del Patronat de la Sagrada Família,. Un esdeveniment històric de la basílica d'que ha rebut els honors durant el dia d'avui de diverses colles de lade la capital catalana.Per la seva banda, el president de la Generalitat,, ha parlat d'un "" de la Sagrada Família i ha destacat que la presència de la cultura popular dins del temple és una mostra que la història de la basílica i de la ciutat van "".L'última peça de l'estrella de la torre de laes va col·locar el 29 de novembre en una estructura d'un diàmetre de 7,5 metres i pes de 5,5 tones. Feta de vidre texturitzat amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes, els vidres es veuran il·luminats pel sol durant el dia i, durant la nit, la llum sorgirà de l'interior, des dels focus instal·lats a les bases de les puntes. La Torre de lano serà visitable, ja que és buida per dins perquè entri la llum per les 800 finestres que té i vagi sobre l'altar del temple.El programa d'activitats per celebrar la inauguració de la torre no acabarà aquest dimecres i s'allargarà fins al. Destaquen conferències, concursos escolars i literaris, cantada de, cercaviles de, exhibició de, jocs infantils i danses populars, entre altres actes, que tindran lloc tant a l'interior com a l'exterior de la basílica.El-conegut també com a Consell Gaudí-, creat per la Generalitat, ha celebrat la culminació de la torre amb un vídeo musical en què es mostren les diferents obres de l'arquitecte aEl vídeo mostra, mitjançant 13 obres d', "la seva pluralitat i complexitat" juntament amb la música i la llum: 21 artistes interpreten "" del Llibre Vermell de Montserrat, una dansa circular que mostra l'enllaç de Gaudí ambAlhora, la-referida a l'estrella lluminosa que corona la torre del temple- és el principal fil conductor del vídeo, que representa un element de l'i simbolitza l'​​​

