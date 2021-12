El Barça toca fons a Munic i cau a l'Europa League

La neu i les graderies buides de l'avisaven d'una nit freda a, i així ha estat. Els'ha quedat sense miracle davant d'unsense pietat que l'ha golejat de nou (3-0) i l'ha enviat. És la primera vegada des de la temporada 2001/02 que els blaugrana cauen eliminats de la Champions a la fase de grups.Els primers minuts han estat un punt enganyosos, amb l'equip deben plantat a la gespa i atacant la defensa alemanya amb profunditat. Però l'esperança ha durat poc. El Bayern ha accelerat i ha trinxat el Barça en l'últim quart d'hora de la primera part, amb gols de Müller i Sané, aquest últim amb la col·laboració deMentrestant, a Lisboa, eltampoc deixava marge per als creients i en 20 minuts n'ha tingut prou per posar-se 2-0 contra unque no s'hi jugava res. I a Munic, per si algú encara esperava un gir,ha fet el tercer al minut 62.s'ha permès donar descans a alguns jugadors importants i la baixada del ritme, benvinguda pel Barça, ha adormit el partit.L'equip dirigit per Xavi Hernández arribava a Munic amb males sensacions després d'una mala fase de grups. El conjunt blaugrana -prèviament entrenat per- només ha aconseguit fer dos gols en cinc partits. El camí per la Champions va començar de la pitjor manera possible, amb dues golejadescontra el Bayern i el Benfica. Després de derrotar per la mínima al Dinamo de Kíev a l'anada i a la tornada, l'impuls de Xavi va ser insuficient per aprofitar l'oportunitat de classificar-se al Camp Nou, incapaç de trencar l'empat a 0 contra els portuguesos.Ara els aficionats amb ganes de més futbol hauran de reservar-se els dijous al vespre per veure el seu equip. L'última participació del Barça a l'Europa League va ser el, quan encara s'anomenava. Aleshores, amb Frank Rijkaard a la banqueta -i també Joan Laporta a la llotja- va ser eliminat pel Celtic de Glasgow. Dilluns al migdia, es descobrirà qui serà el rival en els setzens de final.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor