Pfizer anuncia que la seva vacuna només és prou eficaç contra l'òmicron amb tres dosis

La vacuna depot neutralitzar lade la Covid-19 amb tres dosis. Això és el que es desprèn d'uns estudis preliminars del vaccí contra la nova mutació, ja una dosi de reforç de la versió actualels anticossos i proporciona un nivell similar al que produeixen dues dosis contra el virus original., president i director executiu de Pfizer, ha anunciat aquest dimecres que la vacuna de la seva companyia no és prou eficaç contra la novaamb dues dosis. Tot i que dues dosis "poden oferir protecció" contra la malaltia greu, Bourla afirma que "està clar" a partir de les dades preliminars que "la protecció millora amb una". Així, conclou que "dues dosis poden no ser suficients" contra aquesta mutació.A banda d'aquestes investigacions, les farmacèutiques segueixen treballant per produir unaLes companyies van començar a desenvolupar-la el passat 25 de novembre i tenen previst tenir-la a punt el mes de març.​​

