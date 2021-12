Es desprèn part de la façana d'El Corte Inglés de plaça Catalunya

🚒🤝🚓 Estem treballant, juntament amb @BCN_Bombers, en el despreniment d'un element d'una façana al carrer Fontanella provocat pel fort vent.



🚧 Assegurem el perímetre perquè és pugui sanejar la façana amb seguretat. Aquesta mesura pot evitar haver de lamentar cap víctima. pic.twitter.com/HuU7bguObM — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) December 8, 2021

Eld'aquest dimecres 8 de desembre ha provocat diverses incidències, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una de les més destacades ha estat eld'un element de la façana d'de plaça Catalunya de la capital catalana. Segons han informat els Bobmers i la Guàrdia Urbana de la ciutat, no hi ha hagut danys personals, però sí desperfectes en algunsEn total, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 16 horesrelacionades amb el fort vent. Barcelonès (127 trucades, 108 de les quals de Barcelona), Vallès Occidental (53 trucades, 24 de les quals provinents de Sabadell i 14 de Santa Perpètua de Mogoda) i Vallès Oriental (17) concentren la gran part d'incidències pel vent, que bufa amb ratxes que han arribat a superar els 100 km/h.Un altre dels serveis més destacats ha estat laa sobre d'un cotxe en un carrer de Badia del Vallès. El succés s'ha produït pels voltants de dos quarts d'una del migdia a l'avinguda Costa Blava i no s'han hagut de lamentar ferits, segons els Bombers.Les ratxes de vent s'han anat reforçant al llarg del matí i ja se situen entre elsa nombroses comarques, especialment al Camp de Tarragona, Penedès, Catalunya Central i àmbit metropolità.Destaquen registres com elsel 90,4 km/h de Portbou, els 85 km/h de Mataró-Port, els 84 km/h de la Riba, els 84,2 km/h de Font-rubí, els 78,5 km/h de Mas de Barberans, els 76,7 km/h d'Òdena, els 76 km/h de Santa Margarida de Montbui o els 72 km/h de Badalona-Centre, segons les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic. A Barcelona ciutat, s'han registrat 66 km/h al barri de Gràcia i a la plaça de Sants, i 60,8 km/h al Raval.​​​

