El Mercat Medieval de Vic atrau més de 300.000 visitants i recupera les xifres d'abans de la pandèmia

Satisfacció entre els paradistes

Més de 300.000 persones han visitat el Mercat Medieval de Vic durant el pont de la Puríssima, unes xifres similars a les del 2019, abans de la pandèmia. "La gent té ganes de fer coses, i ja ho preveiem. Per això vam tenir la precaució de no fer-lo al nucli antic i evitar aglomeracions ", ha explicat a l'ACN el, que ha afegit que, de cara al futur, es valorarà si es mantenen alguns dels canvis aplicats en aquesta 25a edició.En aquest últim dia del Mercat Medieval de Vic, els carrers han estat plens des de primera hora del matí. Sense grans aglomeracions, el certamen ha aconseguitRoca ha valorat molt, que va decidir evitar concentrar l'activitat en els carrerons del centre històric i desplaçar-la a d'altres zones de la ciutat més espaioses.En declaracions a l'ACN, el regidor de Fires i Mercats ha assegurat que ara els tècnics de l'Ajuntament, i no descarta que alguns d'ells es mantinguin de cara a les pròximes edicions.La disposició de la fira d'aquesta 25a edició ha mantingut laque decoren l'entorn de la ciutat. A més dels estands de menjar, que exhibeixen productes tant per emportar com per consumir al lloc, hi ha una àmplia oferta d'articles de. En total, són 323 parades, 61 menys que la darrera edició presencial.Els canvis aplicats per l'Ajuntament han estat ben valorats pels paradistes consultats per l'ACN. És el cas de l'Anna Ibáñez, que freqüenta una parada amb roba de nen feta a mà.. Si no fos per la mascareta, diria que és com abans de la pandèmia", ha assegurat.Segons ha dit, el fet que hi hagi carrers més amples, fa que la gent no s'aglomeri tant i vagi "més relaxada". "Ha estat", ha conclòs.El Mercat Medieval de Vic, que és un dels tres més importants de l'Estat, finalitza aquest dimecres, però a Espinelves continua en marxa lafins el 12 de desembre, un altre dels clàssics d'aquestes dates.

