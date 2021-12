Borràs demana a Aragonès sotmetre's a la qüestió de confiança pactada amb la CUP el 2023

La presidenta del Parlament,, emplaça al president de la Generalitat de Catalunya,, a sotmetre's a laacordada amb la CUP, tot i que els anticapitalistes, finalment, rebutgin els"És unmolt ferm que t'interpel·la, per tant espero que tothom tingui aquesta mateixa concepció del que vol dir fer política, que és", ha exposat en declaracions a Catalunya Ràdio. Borràs recorda que la legislatura es va posar en marxa amb uns acords concrets i, afegeix, "si aquests acords no són vigents, hi haurà un, entenc".En aquesta línia, ha recriminat que Aragonèsa l'acord per tramitar els pressupostos. "Si es tira endavant una legislatura amb el 52%, els esforços haurien de ser en aquest àmbit", ha sentenciat Borràs.

