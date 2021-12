El Banc Central Europeu anuncia un redisseny dels bitllets d'euro

El(BCE) ha anunciat que té previstde cara al 2024. Una nova imatge, més, que s'adoptarà a través d'unamb la ciutadania."Després de 20 anys, és hora d'dels nostres bitllets perquè els europeus de totes les edats i procedències puguin", ha assenyalat la presidenta de la institució,, que reivindica el seu ús com a "símbol tangible i visible de la unió a, especialment en temps de crisis".El procés de redisseny donarà aviat el tret de sortida amb la creació de diversos grups de discussió que tindran l'objectiu dede les diferents regions de la zona euro sobre els possibles temes que quedaran impresos en els bitllets. L'actual tema és el d'"", representat amb finestres, portes i ponts i amb el retrat de la figura mitològica Europa com a element de seguretat per evitar falsificacions.Més endavant, un grup consultiu integrat per un expert de cada país de la zona euro presentarà al Consell de Govern del BCE unque, posteriorment, hauran de tornar a ser ratificats per representants de la ciutadania.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor