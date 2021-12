Catalunya tanca el pont amb la Covid a l'alça

En l'últim dia de pont, Salut ha declarat 38 ingressats més per Covid-19 a Catalunya (833) i 14 crítics més a l'UCI (189). Les dades poden estar distorsionades per l'efecte dels dies festius, pel que caldrà veure com s'estabilitzen posteriorment.

CONTAGIS 1.063.209 (+3.846) INGRESSATS 833 (+38) UCI 189 (+14) DEFUNCIONS 24.183 (+21) Rt 1,33 (+0,03) REBROT EPG 476 (+24)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.090.812 (+3.348) DOSI 2 5.300.318 (+3.975) Actualització: 08/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.087.464 (1.941) 86,2 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.977.947 (+1.231) 84,5% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 87.257 (+4.321) Actualització: 07/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.079 (+249) REBUIG A LA VACUNA 106.736 (+10) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.349.559 Dosis Moderna/Lonza: 1.848.734 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.403 Dosis Janssen: 348.329 Actualització: 06/12/2021

En paral·lel,puja tres centèsimes, fins a 1,33, mentre que elcreix 24 punts i és de 476. Salut ha declarat 3.738 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens -3.846 comptant els serològics- en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.063.209.En les darreres 24 hores s'han notificati el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.183 defuncions. El 7,4% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 354,94 a 367,05, mentre que a 7 dies ho fa de 207,05 212,21.​​

