Agredeixen els narradors del Porto-Atlètic de Madrid en ple partit: «Però què fan?»

(Atentos al sonido)



🔊 El momento en el que José Sanchís y @AlvaroBenitoV cuentan la agresión de 3 o 4 energúmenos que se colaron en su cabina de narración.



Bravo por ser lo más profesional posible en una situación así. Muy triste que ocurran estas cosas.



Bravo. pic.twitter.com/fy7Dmz43FR — Migue Jorge Sánchez (@miguejs98) December 7, 2021

Elaixeca passions, tot i que no sempre de bones. Aquest és el cas de l'episodi que es va viure ahir a len el partit entre eli l'. Els comentaristes devan sermentre retransmetien el matx des de la seva sala a l'estadi.I és que als hooligans portuguesos no els va acabar d'agradar quecelebressin el tercer gol espanyol just a la recta final del partit que elsde la competició europea. Al temps d'afegit, no van ni narrar el penal a favor del Porto perquè es trobaven en plena discussió amb els aficionats.", imploraven en directe als aficionats que s'havien, tal com es podia escoltar a través de la retransmissió. "S'està posant lletja la cosa., gent molt exaltada", exclamava Sanchís demanant lade l'estadi.Instants després, els narradors sospiraven després de l'ensurt. "", confessava un Sanchís sorprès, tot i apuntar que li havien "arrencat" la caputxa. "" van lamentat els narradors de Movistar apuntant que es tracta d'una situació que no els havia passat mai en tota la seva trajectòria professional.

