El govern espanyol proposa Isabel Celaá com a nova ambaixadora al Vaticà

El govern espanyol ha proposat a l'exministra d'Educació i Formació Professional,, com a nova ambaixadora del. La Santa Seu ha de donar llum verda a l'elecció abans d'accedir al càrrec, segons informa elDiario.es i han confirmat a Europa Press fonts governamentals.Celaá substituiria així, que des de novembre del 2018 ocupa el càrrec diplomàtic al Vaticà. L'exministra va sortir de l'executiu a l'última remodelació del juliol i va deixar la cartera d'Educació i Formació Professional a. També va ser portaveu del Govern a la primera legislatura de Pedro Sánchez, un lloc que va cedir a l'actual titular d'Hisenda i Funció Pública,D'aquesta manera, Celaá segueix els passos de l'exministre de Cultura i Esport, que va ser nomenat pel Consell de Ministres com a nou ambaixador davant la UNESCO després de sortir de l'executiu. Segons l'Associació de Diplomàtics Espanyols (ADE), hi ha cinc ambaixadors polítics: a Andorra,; el de Cuba,; la de l'OEA,, i el de l'OCDE,

