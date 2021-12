Pau Riba anuncia que pateix càncer de pàncrees

El cantautorva anunciar aquest dimarts al vespre, a través de les xarxes socials, que pateix unque "no pot ser extirpat". Segons relata l'artista mallorquí, fa sis mesos que pateix dolor i, després d'un temps amb un diagnòstic erroni, el mes passat li van detectar malaltia. "Vas tard, diuen", explica.Riba s'està sotmetent a uni assegura que ell i el seu entorn se senten "ben esperançats". "Ja m'aneu comentant que em veieu molt prim, per més que menjo tot seguint escrupoloses pautes dietètiques, però perdo un parell de quilos setmanals", afegeix.Amb prop d'una trentena de treballs publicats, el cantautor detambé ha escrit diversos llibres de narrativa, assaig i poesia. En el missatge, Riba agraeix el suport a una llarga llista "d'amics que m'agombolen sortosament" per "aconseguir que tot això deixi de ser foscor extrema".

