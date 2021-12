Detinguts 22 lladres per furts i robatoris violents en ple carrer a Barcelona

Elshan detingut en quatre dies un total de 22 persones acusades d'haver comès robatoris violents o furts a. Segons ha informat el cos, els arrestats acumulen 151 antecedents relacionats amb aquest tipus de delictes. Les detencions s'han dut a terme entre divendres al vespre i ahir dilluns i en la majoria de casos responen a delictes comesos de nit.Els presumptes autors buscaven objectes de valor comi, de vegades, actuaven en grup. És el cas d'una colla de quatre lladres que van envoltar uns joves per robar-los els telèfons. Les víctimes es van enfrontar als seus assaltants per evitar el robatori, moment en què uns agents van intervenir i detenir els agressors.Aquesta no ha estat l'única intervenció policial durant el. En una altra actuació, uns agents van detenir in fraganti un presumpte lladre multireincident, de 21 anys i amb 15, per haver comès una estrebada d'una cadena d'or. Diumenge de matinada, els Mossos van interceptar una altra persona que acabava de sostreure amb violència –agredint la víctima– un rellotge valorat en 22.000 euros.Dilluns al migdia, un altre lladre amb vuit antecedents va assaltar un turista i li va sostreure el seu rellotge, valorat en. Els Mossos van detectar el robatori i van veure com el lladre fugia del lloc i com la víctima el perseguia. Finalment, va quedar. Poc temps després, els agents van detectar una altra persona que corria de manera sospitosa i que estava sent perseguit per un grup de. Els agents el van aturar i els testimonis van explicar que havia intentat fer una estrebada d'un telèfon mòbil.En una altra actuació de dilluns al vespre, elsvan aturar i detenir tres homes al districte de l'Eixample com a presumptes autors del robatori violent d'un ordinador portàtil valorat en. Entre els 3 detinguts acumulen. Unes hores després, a Ciutat Vella, agents de paisà van veure com un home que anava en bicicleta havia fet una estrebada d'un telèfon mòbil a una dona que anava caminant. La víctima es va resistir i l'autor va fugir del lloc en bicicleta, però els efectius policials el van poder interceptar.

