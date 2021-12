Què és la vacuna Comirnaty i perquè apareix a molts certificats Covid?

Altres notícies que et poden interessar

L'ús generalitzat delper poder entrar a establiments comha portat una sorpresa a molts ciutadans. En els passaports de vacunació, en l'apartat en què s'especifica la vacuna concreta que s'ha administrat la persona, en molts casos hi apareix la paraula "".Vol dir això que hi ha unal certificat Covid?. Comirnaty pot sonar a un mot totalment desconegut però és la denominació oficial de la vacuna de. Quan una vacuna està en fase de desenvolupament se la coneix pel nom del laboratori, però quan és validada cal posar-li unper diferenciar-la. Davant l'expectativa per la vacuna contra la Covid, però, el nom de Pfizer ràpidament va sorgir a l'esfera pública.Pfizer va decidir posar el nom de Comirnaty en referència a la, la primera de-ARN missatger en anglès i material que utilitza la vacuna per protegir de la Covid- i la paraula-immunitat en anglès-.​​

