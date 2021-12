Junts incorpora el PSC al govern municipal de Montblanc

El govern municipal de, encapçalat per l'alcalde, s'ha ampliat amb l'entrada del PSC.El seu portaveuha assumit aquest dimarts les competències d'urbanisme, llicència d'obres, promoció d'habitatges, interior, seguretat viària i assistència a pedànies. "Estem completament segurs que la nostra presència al govern farà guanyar embranzida a Montblanc i tornarà a situar a les polítiques socials i de progrés al centre de l'activitat política", ha afirmat.Ara mateix, el govern està format per cinc membres que governaran en. Entre ells els, procedents d'Agrupament Catalanista de Montblanc i Junts per Montblanc, respectivament.

