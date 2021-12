Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

En plena negociació per a la nova llei de l'audiovisual que determinarà o no el futur del català a les plataformes, el servei en líniaal seu repertori. En concret és la segona producció catalana que forma part del seu catàleg, després de la minisèrie documental feta per ells mateixos Vitals, que relatava la vivència dels sanitaris de l'hospital de Sabadell durant la pandèmia. HBO ha incorporat la sèrie Moebius de manera íntegra en català . Els subtítols, però, no es poden veure en la nostra llengua. La producció es va estrenar aquest mateix maig, recollint un gran èxit d'audiència durant les setmanes que es va projectar a la televisió pública. Moebius és un thriller policíac situat en un poble fictici de Catalunya,en un institut on cadascú dels personatges desconfien de tots i entre tots.Creada per, se suma a produccions com-que van aterrar aen ser les darreres ficcions catalanes de renom que són comprades per plataformes de contingut en streaming internacional.

