Mor als 19 anys una jove promesa del motocròs

MXGP mourns the loss of Austrian talent Rene Hofer 🕯



MXGP expresses their deepest condolences and sends all their strength to Rene’s family, friends and the whole Team at KTM at this incredibly difficult time.



Read the full statement HERE: https://t.co/neGskv9wax#MXGP pic.twitter.com/RlMp2SeUsN — MXGP (@mxgp) December 5, 2021

, reconegut com una de les joves promeses del, va perdre la vida aquest dissabte als 19 anys i després de quedar enterrat per una allau de neu als Alps en què també van morir dues persones més. Els fets van ocórrer concretament a la muntanya, prop de).Un grup d'onze esquiadors, entre els quals es trobava Hofer, estaven pujant per aquesta muntanya quan vuit d'ells van ser envestits per una enorme massa de, d'uns 200 metres d'i amb unade 500 metres, i que va caure des de molt a prop del cim de la muntanya, a unsDos joves i el mateix Hofer van tenir pitjor fortuna i van quedar enterrats sota una capa de neu de més de. Els tres cossos van poder ser rescatats amb una operació que va durar diverses hores, però només se'n va poder reanimar a un, que finalment va perdre la vida a l'. L'accident també ha deixat doshospitalitzats.Hofer, de nacionalitat australiana, militava a l'equipi competia al Mundial de MX2, sent un dels grans favorits per endur-se el títol el 2022. "Serà recordat no només pel seu talent a la pista, sinó també per la seva personalitat divertida i amable, i el seu somriure sempre present", ha explicat el seu equip a través de les xarxes socials, des de les quals la competició en la qual participava també s'ha unit al record del jove.

