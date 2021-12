Alerta per mal temps en l'operació tornada: ventades superiors als 70 km/h

Protecció Civil de la Generalitat ha activat per aquest dimecres el pla Ventcat peral centre i sud del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi tindrà lloc entre la matinada de dimecres i dijous al matí, i sobretot durant el matí i la tarda de dimecres.Aquesta previsió impacta de ple amb l'operació tornada del pont i fa que es demaniA més, es demana evitar perills en activitats a l'aire lliure i, en l'àmbit urbà, ser prudent amb la possible caiguda d'elements estructurals o altres objectes penjats a façanes. Protecció Civil, de fet, demanaen cas que no es pugui garantir la seva subjecció.Alhora, les previsions meteorològiques per aquest dimecres han propiciat que s'hagi posat en prealerta tant el pla Neucat pera la Vall d'Aran com el pla Procicat peral Barcelonès i el Garraf.Aquests càlculs meteorològics se sumen alsque afectaran especialment el Bages, l'Anoia, el Baix Llobregat, l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. En concret, els models indiquen que les ventades bufaran de component oest, amb predomini del ponent fins a mitja tarda de dimecres i del mestral a partir de llavors.Davant l'alta intensitat del vent prevista,demana mantenir una especial atenció a la carretera, amb propostes com reduir la velocitat, agafar el volant amb força o anar amb compte amb els avançaments de vehicles de grans dimensions. També recomanaon podrien caure arbres o branques i, en definitiva, recomana que les activitats a l'exterior només es realitzin si es pot garantir la seguretat total de les persones.D'altra banda, el pla Neucat ha entrat en prealerta perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat nevades que podrien produira cotes per sobre dels 700 metres a la zona de la Vall d'Aran. Així, també es preveu que la cota de neu baixi ràpidament dels 1.600 metres de matinada fins a qualsevol cota al llarg del matí. En aquest sentit, es recomana a la ciutadania comprovar les incidències de trànsit abans de sortir de casa i, en el trajecte, portar cadenes, manta, llanterna i els telèfons carregats.Pel que fa al mar, l'ens meteorològic preveua la costa del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf entre el matí i el vespre d'aquest dimecres. Com a prevenció, es reclama evitar anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades.

