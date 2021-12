El futur de Junts a Sant Cugat: Vallès treballarà per una candidatura conjunta amb Brugarolas

. Després del comunicat d'aquest matí en què l' exalcaldessa i portaveu de JxSTC, Carmela Fortuny, descartava presentar-se a les primàries com a alcaldable a les eleccions municipals del 2023, els dos postulats restants --, es preparen per enfrontar elFortuny ha asseverat que no vol "" amb els seus companys de partit, i segons ha pogut saber aquest mitjà, s'estaria apuntant que amb ella fora de l'equació aquesta competició entre els altres dos candidats coneguts a dia d'avui, no succeirà. En declaracions a, el regidor Josep Maria Vallès,per un comunicat que no s'esperava, ha avançat que durant les properes hores parlarà amb Brugarolas per treballar en una "" que escapi de lluites internes."El projecte és d'un partit i no d'una persona". Amb aquesta premissa, Vallès es mostra partidari de "" i poder així recuperar l'alcaldia del tripartit d'esquerres. En aquest sentit, cal recordar que és l'únic dels tres candidats inicials que s'ha mostrat completament predisposat a parlar i a estendre la mà a l' espai del PDECat-Convergents El regidor considera que amb Brugarolas, exregidor d'Unió i fundador de Demòcrates, podrien assolir aquest objectiu sumant-se uns. Pel que fa a qui encapçalaria aquesta futurible candidatura conjunta,considera que " 30 anys de trepitjar i interactuar amb la ciutat " com a periodista local l'avalarien per ser l'. Consultat per aquest mitjà, Brugarolas ha preferit no fer declaracions.Sigui com sigui, a hores d'ara tot són conjectures d'un procés de primàries en JxSTC que encara no disposa de reglament i, per tant, no existeixen candidatures formalitzades sobre la taula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor