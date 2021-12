Un pessebre eròtic en una pastisseria de Sevilla encén la ultradreta espanyola

Sonada polèmica a Sevilla al voltant d'un. Una pastisseria andalusa, anomenadava decidir decorar el seu aparador amb la tradicional escena del naixement del Nen Jesús amb unes pastes i creacions de caràcter eròtic. La decisió, molt popular a les xarxes i entre diversos dels veïns de Sevilla, ha provocat la còlera de la ultradreta espanyola. En aquest sentit,El jutjat d'instrucció número 15 de Sevilla ha decidit obrir diligències per aclarir si l'establiment ha estat responsable d'un delicte contra els sentiments religiosos. Des dels dos col·lectius, l'un polític i l'altre judicial, consideren que és un intent "de ridiculitzar l'escena del Naixement de Jesús". Per part del partit d'ultradreta que lidera, ataquen directament el propietari de l'establiment a qui consideren responsable "d'ofendre milions d'espanyols en la seva fe i religió".Segons els advocats cristians, es tracta "d'una ofensa als sentiments religiosos, que es pot considerar un delicte d'escarni dels sentiments religiosos", afirmant que ", per la qual cosa "constitueix una vexació cap al que representen aquestes figures" per als cristians, ja que queda ridiculitzada l'escena del Betlem". Demanen la retirada cautelar de l'escena de l'aparador de manera immediata.​​​

