Retirada la Creu de Sant Jordi a un mossèn acusat d'abusos a un menor

ja no podrà lluir laamb la qual va ser guardonat el 2007. Elha decidit aquest dimarts retirar-li la distinció després de conèixer-se la seva implicació en un cas d'abús a un menor defa quatre dècades. Fernández Padró té ara, i la víctima -que va denunciar els fets davant de la Fiscalia- en té 56. La causa va ser elevada a la Congregació de la Doctrina de la Fe delper determinar si el religiós era culpable del delicte.El mossèn és conegut, també, per formar part del cos voluntari de Bombers, des d'on va col·laborar, per exemple, en les tasques de rescat durant la gran nevada del 1962. Des que elva posar en marxa la investigació, Fernández Padró va renunciar a les prerrogatives com a mossèn.La retirada de la Creu de Sant Jordi coincideix amb el procediment d'entrega de les distincions de l'edició del 2021, que es materialitzarà dilluns vinent en un acte a Barberà del Vallès. Els guardonats estrella d'enguany són, jugador de bàsquet retirat recentment, i la periodista

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor