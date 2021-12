El preu de la llum es desploma un 48,7% en un sol dia

El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista es desplomaràaquest dimecres respecte al de dimarts, fins asegons dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). La caiguda d'aquest dimecres és similar a la que es va produir diumenge passat, quan el preu de l'electricitat al mercat majorista va baixar més d'un 50% en relació amb la jornada anterior, encara que tant dilluns com dimarts la cotització es va tornar a situar per sobre dels 200 euros.En termes anuals, el preu d'aquest 8 de desembre encara serà, quan la llum costava 27,48 euros/MWh. Així mateix, el preu de la llum d'aquest dimecres serà un 56% inferior al de fa una setmana, amb 247,21 euros/MWh, i també serà un 35,15% més barat que fa un mes.El preu màxim de la llum per a aquest dimecres es produiràamb 238,75 euros/MWh, mentre que el preu mínim serà de 14 euros,. Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada -l'anomenat PVPC-, a la qual estan acollits gairebé, i serveix de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament al mercat lliure.L'encariment en els últims mesos al mercat elèctric s'explica, principalment, pels alts preus del gas als mercats i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO2), en màxims històrics aquest any. Així, el rebut elèctric d'un usuari mitjà amb la tarifa regulada es va situar al novembre en 115,18 euros, un 68,1% per sobre dels 68,50 euros del mateix mes de l'any passat idesprés de la de l'octubre passat, segons dades de Facua.

