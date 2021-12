Una nova llei aspira a aplicar la «perspectiva antiracista» a Catalunya

Laha posat en marxa aquest dimarts una llei que aspira a aplicar la perspectiva "antiracista" a tota l'administració catalana. Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet català. La norma està impulsada per la conselleria d', i pretén abordar el racisme des d'un punt de vista "integral". Segons la documentació facilitada per l'executiu, la llei tractarà les diferents formes i expressions de la discriminació per ètnia, com poden ser l', la, lai altres fenòmens."La norma abordarà el racisme de manera, incloent-hi tant el racismecom el racismeque poden exercir els propis poders públics", indica el Govern. Al Parlament hi ha en marxa una comissió d'estudi sobre el racisme institucional, que es va posar en marxa en l'arrencada d'aquesta legislatura. La norma tindrà un impacte "en tota la ciutadania", perquè segons l'executiu "permet avançar cap a una societat més justa, inclusiva i cohesionada" per tal que tothom se senti "reconegut" i pugui "gaudir dels drets" amb plenitud a Catalunya. Lesdels últims anys, segons insisteix la Generalitat, justifiquen la posada en marxa d'una normativa d'aquest tipus.L'informe anual dedel 2020 va identificar 182 situacions de discriminació, de les quals 99 van ser denunciades com una vulneració de drets amb motivació racista. L'any passat, lainclou al seu registre 633 casos de discriminació i antigitanisme, mentre que l'a Catalunya sosté que es van produir 19 casos de discriminació manifesta i 15 casos de vexacions personals.A partir d'aquest dimarts s'obre unde la llei impulsada per la Generalitat, que s'allargarà durant. A banda dels mitjans digitlas com el portal Participa.gencat o l'ús d'aplicacions de missatgeria instantània, s'organitzaran reunions presencials a tot Catalunya. Es facilitarana diferents llengües per garantir la participació de tothom.

