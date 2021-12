Com serà la vacunació dels infants a Catalunya?

La decisió de la Comissió de Salut Pública de donar llum verda a vacunar contra la Covid els infants d'entre 5 i 11 anys obre una nova etapa en el procés d'immunització. Com es farà a Catalunya? Segons ha indicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, es durà a terme per edat -es començarà pels 11 anys, i s'anirà baixant progressivament- i, probablement, es farà sota el règim de cita prèvia. "Cal determinar com es procedirà, ho detallarem els propers dies", ha indicat Plaja, que ha pronosticat que la vacunació dels infantsi que es pretén anar ràpid tan bon punt arribi el material."Si no estem immersos en uni podem fer rutina diària menys condicionada, no és perquè el coronavirus s'ha afeblit, o que ens haguem acostumat a conviure-hi, és gràcies a les vacunes. Vacunar-se és un exercici de responsabilitat i de", ha apuntat Plaja, que ha agraït als sectors afectats la "bona predisposició" sobre l'ús del certificat Covid, en vigor des de divendres de la setmana passada.A partir dels propers dies es farà un control més rigorós del compliment d'aquesta restricció a través de les forces de seguretat, per bé que encara no s'han detallat els efectius que s'hi destinaran. Una de les decisions que s'han pres és la deles mesures vigents. Això vol dir que el passaport Covid arribarà, com a mínim, a les portes de Nadal. Per ara, no hi ha intenció d'ampliar-lo a les terrasses o bé a teatres i cinemes. "S'ha fet servir de forma correcta, però ara comencem unper millorar el seu ús", ha indicat Plaja.Espanya rebrà aquest desembrePfizer proposa administrar dues dosis de la vacuna pediàtrica als nens amb 28 dies de diferència, amb una quantitat total que equival a una de les dosis dels adults. La previsió és que les autonomies disposin d'aquest vaccí pediàtric a partir de la setmana vinent, a mitjans de desembre, a les portes de les vacances de Nadal.La ministra de, ha apuntat que serà cada autonomia l'encarregada d'establir la "modalitat" per procedir a la immunització dels menors d'entre 5 i 12 anys quan arrenqui la campanya els propers dies. No ha aclarit, per tant, si el govern espanyol és partidari o no que la injecció de la dosi es dugui a terme als centres escolars per facilitar-ne la distribució.En declaracions a la premsa a, on assisteix a una reunió de ministres de salut de la(UE), Darias ha confiat que s'adoptin "les millors decisions" a la reunió de laen què es discutirà l'estratègia de vacunació dels menors, amb l'objectiu que quan les vacunes estiguin disponibles els'estigui en "les millors condicions" per inocular-les. Serà el dia 15, però, quan les autonomies rebin les dosis per administrar-les de la manera que decideixin.Salut ha declarat 47 ingressats més per(possiblement per l'efecte del pont) però 6 crítics menys a l'UCI, que es queden en 175. En paral·lel, l'Rt puja a 1,30; mentre que el risc de rebrot puja 28 punts i és de 452. El departament ha declaratconfirmats per PCR o antígens en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.059.363. En les darreres 24 hores s'han notificati el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.162 defuncions.