L'OMS reclama prendre mesures «immediates» per frenar la transmissió de la Covid

L'OMS reclama mesures immediates a Europa per frenar els contagis de coronavirus arreu del continent en aquesta sisena onada. Així ho ha assegurat el director de l'organització per a Europa, Hans Kluge, que ha volgut deixar clara la postura de l'OMS vers la vacunació obligatòria: "ha de ser l'últim recurs". Kluge ha afirmat que instaurar aquesta mesura "invasiva" pot tenir "efectes" en "la confiança pública".



El mateix director del departament de l'OMS per a Europa ha volgut recalcar la necessitat que els governs europeus "prenguin mesures immediates per reduir la transmissió" del virus i ha reclamat incrementar la protecció als infants després que el grup de 5 a 14 anys sigui el que més ha incrementat els casos.

Pel que fa a la variant òmicron, Kluge ha insistit que encara no es té suficient informació sobre si és més o menys transmissible que la delta, que continua sent la dominant a Europa, o si provoca una malaltia més o menys greu. "El problema ara és la delta", ha dit el director del departament de l'OMS per a Europa, que ha subratllat que totes les mesures que es prenguin per fer front a la delta també tindran un efecte sobre l'òmicron.

