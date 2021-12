El Col·legi de Metges adverteix que les grans trobades faran augmentar els contagis per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El president del, ha advertit que la manca de compliment de les mesures de seguretat sanitària i les grans trobades, com dinars i sopars d'empresa, poden derivar. En una entrevista a RAC1, ha assenyalat que durant aquests dies de pont s'ha trobat "molts espais on el manteniment de la distància no s'està fent".El fet és un motiu de preocupació per a Padrós, "sobretot venint ara les vacances i festes de Nadal" perquè preveu trobades sense l'espai necessari i sense mascareta. "Em fa témer que els contagis pugin", ha resumit.El president del col·legi de metges ha expressat preocupació perquè si els contagis pugen, "les dinàmiques" condueixen a "més pressió al sistema sanitari i més incomoditats per a tothom, però també més malalts i potencialment més greus", ha alertat.En aquest sentit, ha apuntat que sembla que alguna gent s'hagi oblidat de la pandèmia i ha reclamat un "exercici de realitat" per mantenir les mesures de seguretat sanitàries. Així, ha defensat la mascareta com "la més fonamental" de les eines a l'abast de la població. Sobre aquesta mena de trobades, el doctor ha avisat que cal reduir aquestes concentracionsque quedarà immediatament succeïda per Nadal i Reis. Davant la sisena onada, Padrós ha recordat alguns consells i ha plantejat que davant de la sospita d'un refredat o infecció respiratòria, el test d'antígens és una bona opció."Si és positiu,i excloure's del grup, però si és negatiu, això no li dona passaport per deixar de comportar-se" i per tant "haurà d'estar mantenint la distància i portant la mascareta".​​

