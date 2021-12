Karlos Arguiñano «confessa» la seva ideologia política

és el cuiner amb més seguidors de la història de la televisió espanyola. Estimat i conegut des de fa dècades, el basc sempre ha intentat mantenir un perfil baix pel que fa a la seva vida privada o a les seves opinions polítiques.del que ell volgués durant els cuinats en el seu programa, Arguiñano no s'ha volgut posicionar mai de manera clara ni explícita. Un fet, però, que es va diluïr durant la seva entrevista aquest dissabte aEl cuiner basc va decidir abordar diverses temàtiques, des de la seva opinió cap a la situació política actual com pels seus orígens.durant la conversa de dissabte. Va abordar, fins i tot, l'Holocaust i les opinions del seu pare. "Soc una persona que prové de la indústria del metall, del", va confessar."El món obrer no m'ha marxat, el segueixo tenint. M'he fet empresari, sí, però, va admetre el cuiner, entre rialles, a La Sexta Noche. Arguiñano no va dubtar tampoc en explicar d'on provenia tot aquest pensament obrer ni com ho va afrontar davant la figura paterna del seu pare. Ell mateix va explicar que la seva ideologia política "no ve heretada".El meu pare era molt pobre però era de dretes. I no ho vaig entendre mai", va afirmar, també somrient, a l'entrevistador, destacant que no li guarda cap rancor al seu pare. Durant la conversa també va deixar clar que està completament descontent de la classe política actual. "No s'han unit ni en una pandèmia., va sentenciar.​​​

