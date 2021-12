La CUP avisa el Govern que no pot utilitzar la taula de diàleg com a «cortina de fum»

Qüestió de confiança

Laavisa elque no pot utilitzar lacom ai no avançar cap a l'autodeterminació. En una entrevista a l', el diputatha insistit que el referèndum ha de ser el "desllorigador" per superar la "desmobilització" actual i fer avançar el procés sobiranista. La CUP vol fer coincidir una nova votació amb el referèndum d'Escòcia per "aprofitar les aliances internacionals". Ara bé, Pellicer admet que "potser no serà el referèndum definitiu". El diputat anticapitalista també adverteix que "moltes coses haurien de canviar" al Govern perquè organitzi un nou 1-O, i recorda queva haver de rellevar consellers i conselleres el 2017 abans de la votació.Pellicer constata que "la clau" per avançar cap a la independència passa pel que es faci a Catalunya, i no per la negociació amb l'Estat. Així, el diputat de la CUP insisteix en, i culpa el Govern d'utilitzar la taula de diàleg com "una cortina de fum per no fer la feina que toca". Pellicer reitera que convocar un nou referèndum és "el desllorigador", tot i admetre que podria no ser la votació "definitiva"."Potser un nou referèndum ens porta a una situació semblant a la de l'i haurem de buscar les eines per no tornar als mateixos errors? Potser. És el referèndum definitiu? Difícilment, però allà hi serem", afirma Pellicer, que subratlla que la votació és l'"eina de mobilització més clara per avançar".El dirigent anticapitalista també admet que "no es tenen totes les respostes" sobre com assolir la independència. "Ja ho veurem. El camí no serà fàcil i. No serà un procés on tot serà exemplar. Patirem molta més repressió", alerta. A més, Pellicer augura que l'independentisme haurà de fer "unes passes endavant i d'altres enrere" per poder avançar.Preguntat per com veuria que el president de la Generalitat,, concretés la data d'un nou referèndum durant la -possible- qüestió de confiança el 2023 -tal com va fer Puigdemont el 2016-, Pellicer ha respost que. "Podríem aconseguir un gir en la legislatura i sortir de la desmobilització", ha opinat.Sigui com sigui, Pellicer sosté que "moltes coses haurien de canviar" en l'actual Govern perquè convoqués un altre referèndum com el de l'1-O de fa quatre anys. Per si de cas, recorda que Puigdemont ja va dur a termemesos abans de la votació del 2017: "Es poden fer els canvis necessaris". Això sí, el diputat de la CUP subratlla que l'executiu en té "la capacitat i la potencialitat".D'altra banda, Pellicer remarca que la societat civil és qui ha de tenir protagonisme en l', i que els partits ja tenen altres espais per fer-hi les seves propostes. L'organisme el va impulsar Aragonès i el coordina l'exdiputat cupaireEn qualsevol cas, Pellicer sentencia que l'independentisme ha de "redefinir estratègies i accions", i aprofitar el potencial i la capacitat del Govern en sintonia amb el Parlament i la societat. En síntesi, el parlamentari anticapitalista reflexiona que caldrà "treballar en global" per entendre que el procés ha de ser "diferent" que el del 2017. I posa com a exemple que a partir del 3 d'octubre les coses "no van anar bé", amb "desajustos i decaigudes".Pellicer sosté que Aragonès no pot utilitzar la negativa de la CUP als pressupostos per no sotmetre's a la qüestió de confiança del 2023, prevista a l'acord entre ERC i els anticapitalistes: "No pot posar la CUP com a excusa per no avaluar la seva acció de Govern". Ara bé, el diputat afegeix que ara mateix. Això sí, adverteix Aragonès que "no està complint" els "compromisos de mínims" i que, de moment, "ha suspès".El diputat de la CUP apunta que el president decidirà si vol "donar continuïtat" als acords, i si vol situar l'entesa del maig com una "prioritat". "A partir d'aquí, veurem com queda la qüestió de confiança", afegeix Pellicer, que recorda a Aragonès que es va comprometre a sotmetre's a aquest control parlamentari. "Si també ho incompleix, que ho expliqui. Però no sé on quedaran les banderes de lesque plantejava al discurs d’investidura, ni els compromisos amb la població", adverteix.

