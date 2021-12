França tanca les discoteques durant un mes per frenar els contagis

Altres notícies que et poden interessar

La sisena onada de la pandèmia de coronavirus ha impactat amb força a tot el continent europeu. Encara que les xifres de vacunats són altes, especialment en els països de l'oest d'Europa,per intentar frenar els contagis i així poder arribar amb certes garanties a les festes de Nadal.per "assegurar" els festius de Cap d'Any."per l'augment de contagis entre els joves"."Si mantenim la vigilància durant les pròximes tres setmanes, superarem aquesta onada", ha explicat el primer ministre francès,La dificultat per garantir les mesures restrictives o l'ús de la mascareta a les discoteques, a més de l'increment de la incidència entre els més joves, han estat els principals elements perquè el govern presidit per Emmanuel Macron clausuri els locals de festa. Ara per ara, però, han assegurat que"La idea no és prohibir totes aquestes llibertats, és que es respecti la distància i es porti la màscara. Però, ha explicat el mateix Castex. A més, ha avançat que la majoria dels esdeveniments nadalencs que se celebren a França a l'aire lliure -tradicionals i molt populars en diverses regions- serà necessari una espècie de passaport Covid. França començarà a vacunar els menors de 12 anys a partir del dimecres 15 de desembre.​​

