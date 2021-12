📝Denunciem un conductor que circulava a 159 km/h en una via limitada a 80 km/h.



⚠️ L'excés de velocitat és una de les causes principals de sinistre a la ciutat i augmenta la gravetat de les lesions.



✋ No corris, respecta els límits!#seguretatviària pic.twitter.com/Q1glMbUSoa — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) December 6, 2021

Un conductor circulava aquest diumenge aper lade Barcelona i la Guàrdia Urbana l'ha denunciat. Així ho han comunicat els agents al seu compte de Twitter, indicant també que "l'és una de les causes principals de sinistre a la ciutat i augmenta la gravetat de les lesions".Tal com informa el mateix comunicat, el conductor circulava en direcció Besòs en una zona limitada a 80 quilòmetres per hora. Així,en aquesta via.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor