Així ho ha afirmat una sentència del, que ha donat la raó a una empresea madrilenya a qui una treballadora ha denunciat per acomiadar-la durant la pandèmia., l'empresa en qüestió, va establir elcom a model prioritari des del març del 2020, però cada dia hi havia. El 25 de març, la treballadora convocada no es va presentar a la seu, després d'avisar dos dies abans via mail. Segons va detallar, teniaCinc dies després de faltar al lloc de treball, la treballadora va rebre laElla va portar el cas a la justícia i ha estat elEls magistrats han afirmat que la por de contagiar-se de coronavirus no justifica l'absència física a la feina.​​

