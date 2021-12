Agressió homòfoba de matinada en un carrer de l'Eixample

Lessón constants a Barcelona. Un home ha denunciat que n'ha patit una la matinada d'aquest dilluns en un carrer de. Segons ha explicat al seu perfil d'Instagram, un grup de joves el vadesprés de demanar-li una cigarreta i dir-los que no en tenia.Com es pot veure en l'informe mèdic que ell mateix ha publicat, l'atac li ha provocatsuperficials. "", exposa el jove, que explica que fa tres anys que viu a la capital catalana. Després de rebre el cop al cap i sentir com cridaven "", un altre noi que hi havia al carrer el va ajudar i va trucar a l'ambulància i a la policia.L'ha denunciat els fets i ha explicat que queda a la disposició de la víctima, que encara no ha formalitzat cap denúncia pel succès d'aquesta matinada. Tot i això, els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets.

