El viròleg més prestigiós dels EUA suavitza l'alarma sobre l'òmicron

". Ho ha dit el viròlegun dels màxims responsables del control de la pandèmia als Estats Units i assessor mèdic del president Joe Biden, en una entrevista a la CNN.El doctor Fauci, que també és director de l'Institut Nacional d'Alèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units, ha suavitzat l'alarma que s'ha generat a escala mundial sobre la nova variant de la Covid, l'òmicron. "", ha dit.Tot i això, el metge ha advertit queabans d'extreure conclusions i que, per ara, tot són dades preliminars. Amb tot, però, Fauci ha explicat que les taxes d'hospitalització no han augmentat de forma alarmant, com sí que ho han fet els nous contagis.I és queva ser catalogada com a "" per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hores després de la seva identificació perquè es generen un nombre deque no és usual i poden significar que ésEl govern de Biden, i també la Unió Europea en bloc, van decidir limitar el trànsit aeri amb el sud d'Àfrica per evitar l'expansió ràpida del virus, tot i que només uns dies després Europa ja identificava els primers casos. El govern de Biden, tal com ha explicat el prestigiós metge, avalua a diari les restriccions imposades sobre el con d'Àfrica, i espera que es puguin aixecar "en un període de temps bastant raonable".​​

