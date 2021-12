Què són els tubs volcànics per on circulen els rius de lava del Cumbre Vieja?

L'evolució del Cumbre Vieja, en dades

Elssegueixen baixant muntanya avall en direcció al mar. Ara, però, ho fan principalment per tubs volcànics que s'han format adurant els dos mesos i mig d'erupció.Així ho ha exposat la vulcanòloga de l'Institut Geogràfic Nacional,, aquest dilluns, qui també ha assenyalat que hi ha "" a la part superior del con secundari que podrien provocarÉs habitual que es generin en volcans? Es tracta deamb forma de, que es formen habitualmentmentre el volcà està en erupció.Aquests tubs poden ser més, i tenir únicament l'estructura lineal, o adquirir una estructura mési connectar-se entre ells. I sí,en gairebé totes les erupcions llargues.Per ara, lade l'illaper l'erupció del volcà, iniciada el 19 de setembre, és de. Els tres deltes de lava que s'han format quan els rius han tocat el mar ocupen, en total, una superfície de. Pel que fa a lesper impossibilitat d'estar als seus habitatges, actualment sónLade moment, ésa l'illa idede La Palma no s'ha d'aturar. El portaveu del comité científic, Miguel Ángel Morcuende, ha assenyalat que des d'aquest diumengea gairebé tots els municipis, excepte Puerto Naos i La Bombilla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor