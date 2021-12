El Papa afirma que «els pecats de la carn no són els més greus»

Retirar el Nadal de les felicitacions de la UE

Elha comentat els detalls de la dimissió dijous passat de l', després d'assumir que havia tingut una, tot i que ha assegurat que "". Francesc ha fet aquesta reflexió després d'explicar davant dels periodistes que el van acompanyar a l'avió de tornada del viatge a Xipre i Grècia els motius pels quals va decidir acceptar la renúncia del ja exarquebisbe de París, segons informa Vatican News.El Papa ha revelat que monsenyor Aupetit havia practicat "" a la seva secretària. "Què ha fet Aupetit tan greu per donar-me la renúncia? Si no coneixem l'acusació no podem condemnar. Feu la investigació", ha interpel·lat el Pontífex als periodistes. Sobre això, ha destacat que "hi va haver una fallada cap al, no total: de petits massatges que li feia a la secretària". "Això és pecat. Però no dels més greus. Els pecats de la carn no són els més greus", ha sostingut el Pontífex."Els més greus són aquells que tenen més caràcter angelical: la supèrbia, l'odi. Així que Aupetit és un pecador com ho sóc jo (...). Es veu que la nostra Església no està acostumada a tenir un bisbe pecador, volem pretendre que un bisbe és un sant, però", ha apuntat.Per al Pontífex quan lai li treu la fama a una persona, no podrà governar perquè ha perdut la seva fama, "no pel pecat, que és pecat" sinó pel "parloteig" de les persones . "Per això vaig acceptar la seva dimissió, no a l'altar de la veritat, sinó a l'altar de la hipocresia", ha explicat.El Papa també ha parlat sobre l'informe que va destapar desenes d'perpetrats per membres de l'. Així, ha convidat a veure aquests casos amb l'òptica d'aquella època."Quan es fan aquests estudis cal estar atents a les interpretacions realitzades en un període de temps tan llarg. Hi ha risc de confondre la manera de fer front a un problema 70 anys abans. Una situació històrica s'ha d', no amb la nostra. L'esclavitud, per exemple, els abusos de fa 100 anys, ens semblen una brutalitat. El món era un altre, hi havia una altra hermenèutica. En el cas de l'Església s'encobria... Era una cosa que passava a les famílies i als barris. Avui diem que no funciona. Però cal interpretar amb l'hermenèutica de cada època", ha assenyalat.D'altra banda, ha criticat el suggeriment de la Unió Europea, en un document intern finalment retirat d'eliminar la paraula Nadal a les felicitacions de les festes en considerar que és un "". "Moltes dictadures ho han intentat fer. Pensin en. És una moda d'aquesta laïcitat d'aigua destil·lada. No va funcionar mai durant la història", ha dit.El Papa ha afegit que això fa pensar que cal prendre els "ideals de grandesa" dels pares fundadors de la UE i estar atents a no fer el joc a les. "Això la podria fer caure. La UE ha de respectar l'estructura de cada país i no voler-nos uniformitzar", ha assenyalat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor