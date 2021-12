L'Estat tem que Europa torni a censurar-lo per no renovar el poder judicial

"Dos no ballen si un no vol"

El govern espanyol tem quepels retards en la. Així ho ha reconegut als periodistes aquest dilluns la ministra de Justícia,, durant l'acte de celebració del dia de la, quan ha admès que espera que es pugui assolir l'acord per renovar el(CGPJ) abans del mes de març, quan està previst que el comissari europeu de Justícia,, visiti Espanya.La ministra ha explicat que aquesta visita està relacionada amb l'als països membres. En la seva última edició, del passat mes de juliol, aquest informe demanava la renovació del CGPJ i Brussel·les insisteix que continuen vigilant que es produeixi. De fet, Reydens va estar a Espanya el passat setembre, quan es va reunir amb les principals associacions de la judicatura, i va defensar una reforma del sistema d'elecció dels vocals, la condició que planteja el PP per obrir-se a un acord.Tanmateix, Llop ha deixat clar que la renovació pendent s'ha de fer, amb independència que després es pugui avaluar la conveniència o no de reformar-lo, i ha posat èmfasi que a Espanya els membres del CGPJ que procedeixen de la judicatura ja són "elegits pels jutges", com insisteix a reclamar Casado.A més, respecte a una eventual reforma ha avisat que, quan es toca una "peça del trencaclosques" de l'entramat constitucional, cal pensar-s'ho molt bé i ha destacat que ara el CGPJ és l'òrgan de govern dels jutges que téper ser precisament el que té més independència respecte a l'executiu.També s'ha mostrat preocupat per aquesta qüestió el president espanyol,, qui ha admès que li preocupa que es "normalitzi" l'", en referència als articles que obliguen a la renovació dels òrgans constitucionals, i ha reconegut que, per ara, no hi ha avanços per poder nomenar un nou CGPJ. Per resoldre-ho, Pilar Llop ha mostrat el seu desig que el PP canviï d'actitud i es desencalli aquesta qüestió.En arribar a la cambra, Sánchez ja havia fet una crida a "tenir cura" de la Carta Magna complint-la "fil per randa" , des del "primer fins a l'últim" dels seus 169 articles. En aquesta declaració pública no ha citat expressament la situació de l'òrgan de govern dels jutges, que, però després sí que ha parlat d'aquesta qüestió.Després del discurs de la presidenta,, s'ha vist com Sánchez saludava el nou president del Tribunal Constitucional,, amb qui també ha parlat el ministre de la Presidència,. Sánchez també ha intercanviat algunes paraules amb el president del CGPJ i el Tribunal Suprem,. El president del govern espanyol ha recordat com el passat octubre, quan el líder del PP,, va estendre la mà per desbloquejar la renovació del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble i l'Agència de Protecció de Dades, es va produir un acord que ho va fer possible.Casado va deixar fora d'aquella negociació el CGPJ i, segons ha reconegut Sánchez,per a aquesta renovació ni s'ha tornat a parlar d'aquest assumpte amb el líder de l'oposició. "Dos no ballen si un no vol", ha resumit el president espanyol.A parer seu, en moments de crisi com el d'ara, és important. Per això, ha insistit en la necessitat que el PP posi fi a aquesta situació "absolutament inèdita", assumeixi que no té majoria per canviar el sistema d'elecció dels vocals de l'òrgan de govern dels jutges i s'avingui a un acord. En aquest context, ha mostrat la seva preocupació pel que considera un clar "incompliment" de la Constitució i ha insistit que la Carta Magna s'ha de complir en la seva integritat i no en funció de si t'"interessa" o no un determinat article.

