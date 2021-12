Cocaïna al parlament britànic: investiguen restes de droga als lavabos exclusius de Westminster

"desenes de diputats, lors, consellers, investigadors i empleats han compartit les seves històries sobre abús de drogues als passadissos del poder del Regne Unit sota condició d'anonimat", ha escrit entre les seves pàgines. Altres membres han descrit al diari que "existeix una cultura de la cocaïna" a Westminster.

"Les informacions sobre consum il·lícit de drogues al parlament (...) són profundament preocupants i les elevaré amb urgència a la Policia Metropolitana -de Londres- aquesta setmana", ha declarat Hoyle a la BBC. En concret,del primer ministre, Boris Johnson.Segons les investigacions revelades pels mitjans britànics, ara per ara hi ha dues persones detingudes com a responsables de la venda de drogues dins del recinte del parlament britànic. Diverses fonts han confirmat al Sunday Times que "grups de diputats consumeixen cocaïna de manera ocasional" dins del recinte de la cambra.El rotatiu va més enlla: