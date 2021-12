L'entrada de Santa Coloma de Gramenet s'ha omplert de fum aquest dilluns al matí després que un grup d'activistes cremessin constitucions espanyoles. L'acció, que l'han dut a terme l'Assemblea Nacional Catalana, els CDR i el Consell per la República, s'ha desenvolupat sota una estelada gegant que els mateixos grups han penjat en un dels ponts que creua el Besòs.Amb aquesta crema simbòlica de constitucions espanyoles, les organitzacions han mostrat el seu rebuig a la carta magna espanyola. Tal com ha escric l'ANC al seu compte de Twitter: "Avui, 6-D, no tenim Res a Celebrar".​​​

