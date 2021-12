antitussígens

descongestius nasals, i sèrum per a rentades oculars, per intentar alleugerir els efectes de la congestió que pot provocar un cas d'una variant com la delta o l'òmicron. Els oxímetres poden ser opcionals, però en el supòsit que es pot accedir a un, sempre és adequat mesurar els nivells d'oxigen en sang en persones propenses a tenir problemes respiratoris o amb casos d'asma o derivats.

L'arribada dels mesos de l'hivern i del repunt de casos de coronavirus per culpa de la nova variant òmicron han encès les alarmes a la majoria de llars de Catalunya pel que fa al risc de contagiar-se.en una situació greu, la majoria dels experts recomanen tenir una farmaciola amb elements bàsics per poder passar de la millor manera possible la malaltia en un cas lleu o menys greu.Cal tenir en compte que, en el cas de tenir la sospita d'estar contagiat de coronavirus,També s'ha de notificar a les autoritats sanitàries els contactes estrets dels últims dies per a poder determinar fins a quin punt s'ha estès el contagi. En tot cas, aquests són diversos elements que cal tenir a casa en una farmaciola per alleugerir els símptomes de coronavirus:- Elements com unsón imprescindibles en un cas de coronavirus. Mesurar la febre de manera regular pot determinar la gravetat dels símptomes de la malaltia. Altres objectes indispensables són lesper desinfectar.- Pel que fa als medicaments, els experts recomanen diversos de fàcil accés per alleugerir els símptomes. En tot cas,Els més recomanables són:per alleugerir la tos,-no es pot excedir la ingesta superior a 3 grams diaris- i el, per la febre.- També es recomana​​

