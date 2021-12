Aquest Nadal, producte local

El Joc de Nadal de la Gastroteca

Però la Gastroteca no acaba aquí, ni de bon tros. Una de les seccions més interessants és la de, que permet cuinar a casa plats tradicionals a partir dels productes de temporada. Tenen un centenar de propostes de cuina tradicional catalana actualitzades i actualitzades a nivell visual amb vídeos explicatius d'un sol minut.Lai ho demostra la Gastroteca amb la secció d' agenda i, sobretot, amb les rutes . Unes propostes on l'aliment serveix com a fil conductor a través de camps, molins, forns, ports, obradors, museus, centres d'interpretació i altres indrets del territori per comprendre el. Rutes com la dels temples del raïm , la ruta fornera i la ruta de l'esquella , entre altres.Quin aliment no pot faltar a la teva taula? Quin paisatge natural et menjaries? Amb quins sabors t'identifiques més? T'atreveixes fàcilment a tastar productes i plats nous?Amb aquestes senzilles quatre preguntes, el Joc de Nadal de la Gastroteca permet descobrir de manera amena l'ampli catàleg de més de 300 productes locals del portal.

Com funciona el Joc de Nadal de la Gastroteca.cat

1. Entra al web gastroteca.cat/joc/nadal

2. Respon quatre preguntes sobre aliments, paisatge i sabors

3. La Gastroteca et proposa dos dels seus 300 productes (i t'explica on comprar-los)

4. Participa en el sorteig de 25 draps de cuina d'edició limitada (només cal donar el correu electrònic)

La combinació de respostes acaba amb el suggeriment de dos productes. Propostes que, el participant potser encara no coneix, i poden acabar formant part dels menús d'aquestes festes nadalenques.S'hi pot jugar tantes vegades com es vulgui i anar provant les diverses combinacions. Una prova: embotit, Montserrat, afruitats i productes nous: llonganissa i aromes de Rupit. Una altra: dolços, Terres de l'Ebre, aromàtics i no productes nous: xolís i xocolata d'Agramunt.: la Gastroteca sorteja 25 draps de cuina originals il·lustrats.