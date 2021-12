Boí Taüll, tancada pel fort vent que afecta el Pirineu

El fort vent que afecta, està complicant l'obertura de les pistes d'esquí lleidatanes. Boí Taüll no ha pogut obrir les instal·lacions i d'altres estacions tenen només part de les pistes obertes.És el cas d'Espot, amb només 9 de les 22 pistes obertes i, amb 6 de les 25. Pel que fa a, l'estació està oberta però l'ús de cadenes per accedir-hi és obligatori.Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Allaucat per perill fort (4 en una escala de 5) a l'Aran i el nord del Pallars fins dimarts al matí. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es poden produir nombroses allaus de neu recent i neu ventada.

