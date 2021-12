Batet exigeix «respecte i compliment» a la Constitució i n'obvia cap reforma

Casado ataca Sánchez

Vox treu pit de les victòries al TC

Podem, l'única veu dissonant

Ayuso destaca el greuge contra Madrid

Els recursos per l'1-O

Defensa tancada de lai pràcticament cap referència a possibles reformes al text durant aquest 6 de desembre que s'ha commemorat a Madrid el 43 aniversari de la seva ratificació en referèndum. En un acte sobri i a l'aire lliure davant del Congrés amb l'única intervenció de la presidenta de la cambra,, aquesta ha lloat el contingut de la carta magna i n'ha exigit "". Fins i tot ha defensat que és "", reclamant acords per desenvolupar-la i sense ni acostar-se al debat sobreque els darrers dies el PSOE ja ha anat aparcant.En aquest sentit, Batet ha asseverat que "no és qüestionable el seu compliment", ja que qui pretén no fer-ho, "per bones que siguin les raons, pretén situar-se per sobre d'ella". Així, ha insistit que "a la Constitució no implica acceptar els seus preceptes" i ha subratllat que totes les propostes són discutibles si segueixen els preceptes legals adequats. En aquest sentit, també ha apostat per "reconèixer la legitimitat de l'altre i les seves propostes", com una crítica velada a l'actitud del PP contra l'independentisme, ja que "porta a polititzar la justícia"L'única referència velada a possibles canvis ha arribat per una crida que ha fet a "i el compromís original" de la carta magna espanyola, a més de "saber prolongar i desenvolupar-lo amb nous acords" que en mantinguin "la vigència social diària". "La Constitució és un acord que ha de viure cada dia per ser eficaç", ha insistit, per bé que no ha explicitat la necessitat de fer-hi canvis i més tard ha apuntat la possibilitat de fer acords polítics per desenvolupar-la.La presidenta del Congrés ha començat recordant les persones que han perdut la vida durant la pandèmia i agraint la feina als professionals sanitaris. Igualment, ha inclòs en el seu discurs una cita en català dei ha acabat amb, tots dos morts aquest 2021. Batet ha subratllat que la Constitució suposa un "programa de construcció del futur plenament vigent" i és "" que ha donat lloc a una "història recent d'èxit, amb tots els matisos que es vulguin, però d'èxit".Igualment, ha alertat que "la democràcia s'enfronta a nous reptes", concretament al "risc d'impulsar una", i ha avisat que "la política basada en l'enfrontament i la divisió minen la confiança de tot el sistema". Per això, partint de "la Constitució com a pacte i acord fonamental", ha instat a arribar aper avançar cap a la igualtat efectiva, la millora de drets per a persones amb discapacitats i la consolidació de drets recollits a la carta magna com els de l'habitatge, l'educació o el medi ambient.Batet ha estat acompanyada de, bona part del govern espanyol, diversos presidents autonòmics i els dirigents al Congrés de quasi tots els grups. No hi eren, com és habitual, els, i precisament ERC, Junts, CUP, Bildu, BNG, Més per Mallorca i Més Menorca han subscrit un manifest aquest diumenge reclamant reconèixer lade l'Estat i el dret a l'. El PSOE, però, ha deixat clar els darrers dies que no preveu fer canvis -que PP i Vox tampoc no assumirien-, encara que al seu congrés de fa dos mesos va nomenarcom a secretari de Reforma Constitucional del partit.En aquest sentit, Pedro Sánchez ha fet una breu compareixença davant dels periodistes, just abans de l'acte, en què s'ha limitat a lloar una Constitució que "va costar molt". "La Constitució va portar drets i llibertats on hi havia una dictadura", ha asseverat i, sense possibilitat de preguntes per part dels mitjans, simplement ha demanat "cuidar la Constitució, cosa que vol dir". Falcava el que seria el posterior discurs de Batet en què exigia complir el text, sense ni una sola referència a una possible reforma.Més s'ha esplaiat el líder del PP,, qui ha subratllat que "la Constitució no és el problema, és", i ha denunciat tres fets que considera que la posen en qüestió: la "impunitat a canvi de vots" que identifica en elsals presos de l'1-O; l'"homologació delcom a soci prioritari del govern espanyol", en relació a Bildu; i "el revisionisme de la mateixa, posant en escac fins i tot la llei d'amnistia". En definitiva, ha afirmat que "Sánchez és qui més ha atacat la carta magna en 40 anys""Els néts no hem de desfer l'", ha clamat, després de recordar que els comunistes i els franquistes van optar per posar-se d'acord en el text constitucional per deixar enrere la dictadura. En referència a una possible reforma, ha lamentat que la demani "un govern incapaç de respondre a les necessitats de la ciutadania" i, en tot cas, creu que els possibles canvis que s'hi puguin fer haurien d'arribar "quan hi hagi consens i no quan hi ha un atac a la Constitució" com el que afirma que estan realitzant els independentistes., portaveu adjunta de Vox al Congrés, ha atacat igualment el socis del govern espanyol, de qui ha criticat que, "en nom de la pandèmia, han proferit els majors atacs als drets i llibertats de les persones i a la Constitució". Feia referència, en aquest sentit, als recursos que el partit d'extrema dreta va elevar al Tribunal Constitucional contra elsi les mesures preses per limitar la Covid, aconseguint per ara que l'alt tribunal subscrigui els seus arguments.La líder de Cs,, ha denunciat que els socis de Sánchez -en referència a ERC o Bildu- "volen" i la seva "norma de convivència". "Sánchez és el primer president que permet que els que ataquen la Constitució estiguin dins del govern i en siguin socis preferents", ha etzibat, i "el partit sanchista està fent una esmena a la totalitat al PSOE". Tot i això, ha assegurat que "cal dir ben clar als socis del govern de Sánchez que no acabaran amb la Constitució espanyola". Un dels elements més comentats, de fet, era la possible coalició a Andalusia entre PP i Cs.Unides Podem ha estat l'única formació d'entre les que han assistit a l'acte que s'ha desmarcat de l'immobilisme respecte la Constitució. El secretari primer de la mesa del Congrés,, ha exigit "canvis de fons" i no només "simples retocs" al text per per assolir una una Constitució feminista i verda "a l'altura del segle XXI" que blindi els drets socials. El dirigent dels comuns també ha reclamat, de fet, una, i ha recriminat al PSOE que torpedini una comissió d'investigació sobre els negocis de Joan Carles I.Igualment, el president del grup al Congrés,, ha alertat que la Constitució ha quedat com "un vestit vell" i que ha de ser "punt de partida i no de trobada". En aquest sentit, ha replicat a la ministra de Defensa,, que havia negat que calgués canvis: "Les constitucions que no es poden reformar estan condemnades a morir". Igualment, ha reclamat aque, sitorna a l'Estat per Nadal, ha de retre comptes a la societat espanyola i els tribunals arran de les presumptesque investiga la justícia: "En una societat democràtica no és de rebut que un ex-cap d'estat pugui tenir carta blanca per delinquir impunement".En les intervencions dels líders autonòmics tampoc no hi ha hagut massa matisos en la defensa tancada de la Constitució. La presidenta de la Comunitat,, ha assegurat que el text uneix els espanyols "d'esquerra a dreta" i ha lloat la monarquia i les forces de seguretat, però també ha criticat la proposta de nouplantejat pel govern espanyol, afirmant que, des de, la seva regió surt sempre perjudicada i, a més, ara Catalunya rep fins a quatre cops més inversió.En un gest poc habitual en un 6 de desembre, el nou president del Tribunal Constitucional,, ha pres la paraula i ha defensat "desenvolupar el sentiment constitucional de proximitat". "Els constituents de Cadis argumentaven que els espanyols havien de ser fidels a la Constitució, i que la Constitució s'havia d', i aquest és el repte dels temps presents i el que hem d'impulsar en els temps futurs", ha exposat.En relació a una eventual reforma, ha afirmat que els catedràtics de dret constitucional actuen en "un context previ" per trobar "un moment de distensió política" que, segons ha insinuat, ara no es dona. En relació a lesde líders independentistes comrespecte els magistratsper manca d'imparcialitat, ha promès que es resoldran de manera "diligent i rigorosa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor