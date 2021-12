Diàleg entre catalans

Defensa de l'Espanya plural

El líder del PSC,, ha tornat a allargar la mà a Govern, tot i que aquest va rebutjar els socialistes per negociar els pressupostos. Ha avisat, en tot cas, que el seu partit són "alternativa": "". En una entrevista a l'ACN, ha dit que no demana eleccions, sinó un executiu que governi, i ha deixat en mans dela decisió de si s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança com s'havia compromès amb la CUP en la investidura."Jo tinc per costum complir els compromisos, ell sabrà si els ha de complir", ha afegit. Illa també ha lamentat que els comuns, facilitant la tramitació dels comptes al Parlament, hagin optat peren lloc de construir una alternativa.Illa ha expressat que els socialistes han bastit una alternativa mitjançant "el" –la forma en què el grup parlamentari s'ha organitzat per fer oposició a l'executiu d'Aragonès- i que continuaran allargant la mà. "Com ha estat la resposta? Tancant la porta, però jo seguiré estenent-los la mà i amb tot allò que pugui ajudar el PSC hi serà", ha dit.De fet, els socialistes es van oferir en diverses ocasions a negociar els comptes de la Generalitat, però el Govern no s'hi va avenir. Ara, pendents de l'aprovació final dels pressupostos el 23 de desembre al Parlament, Illa dubta que pugui tornar a parlar amb l'executiu per a"Hi ha hagut una actitud molt clara d'Aragonès", ha lamentat Illa, que ha argumentat que al Govern no li ha fet falta seure amb els socialistes perquè ha congeniat amb els de. "És legítim que ho facin, però hem vist pel mig Barcelona com a moneda de canvi entre ERC i els comuns", ha criticat Illa, que ha lamentat que hagin optat per "ajudar que es mantingui una cosa –l'executiu- que no funciona".Els socialistes han entrat 327 esmenes als pressupostos de la Generalitat. L'apartat on més esmenes han registrat és a Educació: 89. "Té feina el conseller", ha valorat Illa, que ha avançat que una de les esmenes proposa dedicar més diners a fomentar l'ús de l', com a tercera llengua.D'altra banda, Illa ha explicat que suggeriran canvis en el reglament del Parlament perquè els grups puguin registrar esmenes que contemplin. Ara no ho poden fer, i Illa ho considera "un segrest de la veu de la cambra".A l'espera d'una nova reunió de la taula de diàleg entre governs, Illa ha considerat que el pròxim pas hauria de ser reunir laEl PSC l'ha reclamat reiteradament. Malgrat la negativa del Govern, Illa ha dit que no ha tirat la tovallola: el diàleg entre catalans "acabarà produint-se". Ha afegit que Aragonès "s'equivoca" en no voler-la convocar, ha recordat que l'expresident Quim Torra sí que ho fa fer i creu que el cap del Govern "ho corregirà". De fet, ha afegit que Aragonès està "incomplint un compromís, i ho sap".El líder del PSC ha assegurat que el president del Govern té "l'obligació d'assistir a la", que s'ha de celebrar al gener a la Palma (Canàries). Aragonès ha condicionat la seva assistència a la Conferència de presidents autonòmics al fet que l'ordre del dia inclogui la possibilitat d'ampliar elper al 2022, i que hi hagi "transparència" amb la gestió dels"Què vol dir que 'no hi vaig si no se'm garanteix res'?", ha recriminat Illa, que diu que Aragonès té "l'obligació" de representar els catalans en fòrums multilaterals. "L'hi demanen els seus col·legues,; que ajudi a la construcció de l'Espanya plural i que vagi a les conferències a defensar els interessos de Catalunya", ha afegit Illa, que sí que ha lloat que la conselleraparticipés en la preparatòria.

