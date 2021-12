ERC insta Junts a superar les seves «discrepàncies internes» perquè no afectin al Govern

Avenços en la taula de diàleg

Amb Junts, la taula seria més forta

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, ha demanat a Junts superar les "" perquè no afectin el Govern ni la relació entre els socis de l'executiu. "Les discrepàncies no estan tant dins del mateix Govern com dins de Junts", ha alertat en una entrevista d'Europa Press, després de ser preguntada per les crítiques de dirigents de Junts com el seu secretari general, la seva vicepresidenta, Elsa Artadi , o el diputat Joan Canadell al pacte amb els comuns per desbloquejar la tramitació dels Pressupostos de la Generalitat del 2022.La dirigent republicana considera que "a vegades costa entendre algunes opinions, algunes declaracions, perquè són" i les atribueix a la divisió interna que, segons ella, hi ha dins de Junts. Per Vilalta, es tracta d'una qüestió que afecta Junts però que no hauria d'influir al Govern: "El que ens agradaria és que es poguessin superar aquestes discrepàncies internes d'un partit perquè no afectin ni el Govern ni el país. Aquí cadascú ha d'assumir la seva part de treball"."Que no ens distregui això. L'obligació del Govern i la preocupació d'ERC és treballar per servir la gent. No estem per perdre el temps eno en retrets interns amb aquells que compartim horitzó i govern", ha assegurat.Sobre si tem que en algun moment de la legislatura Junts abandoni l'executiu, Vilalta ha assenyalat que ERC es dedica a "donar estabilitat al Govern i ser el màxim de fortes possibles per ser útils a la ciutadania, i ha afegit que no seran els republicans els que decideixin què han de fer els altres partits. En tot cas, ha defensat que ERC té la "capacitat" d'si es dóna la situació, però ha insistit que ara mateix l'escenari és una coalició amb Junts.Davant la reunió de la taula de diàleg que es preveu per a inicis del 2022, la dirigent republicana ha volgut mantenir la discreció de com està anant la negociació entre Govern i Generalitat per buscar una solució al conflicte català, però ha confiat que, "si no hi ha notícies, és que" i que s'està avançant.D'aquesta manera, creu que a la reunió de principi d'any es podran "publicitar alguns petits avenços en aquest camí que hauria de portar a la resolució democràtica", que per a ERC ha de passar per l'i l'Sobre l'absència de Junts a la taula, Vilalta ha criticat que renunciar al diàleg amb el govern espanyol és "trair" els seus principis com a independentistes perquè creu que, com a demòcrates, han d'estar enper fer-se escoltar, que es reconegui que hi ha un conflicte polític i se'ls consideri com un interlocutor vàlid.La portaveu d'ERC creu que, amb Junts a la taula, la posició del Govern seria més forta però no creu que quedi debilitada sense la formació deperquè la delegació actual -formada només per consellers d'ERC- ja representa la Generalitat: "No és que es debiliti, és que podríem ser més forts". En tot cas, els ha demanat que, en lloc de criticar la taula de diàleg des de fora, s'hi asseguin i s'uneixin davant de l'adversari comú que sosté que és l'executiu espanyol i no el soci a la Generalitat.Per això, ha tornat a emplaçar Junts a canviar la seva delegació perquè estigui formada exclusivament peri es puguin incorporar a la taula de diàleg: "No es tracta de cedir ni de vetar, es tracta de complir un acord". I ha recalcat la importància que la taula sigui de govern a govern perquè li dóna més legitimitat, segons ella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor