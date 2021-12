La sisena onada segueix tensant els hospitals i es mantenen els més de 2.000 casos diaris

CONTAGIS 1.057.743 (+2.143) INGRESSATS 748 (+28) UCI 181 (+4) DEFUNCIONS 24.158 (+1) Rt 1,29 (=) REBROT EPG 424 (+27)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.085.523 (+3.091) DOSI 2 5.294.629 (+1.956) Actualització: 06/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.085.523 (+3.091) 86,2 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.294.629 (+1.956) 84,5% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 87.257 (+4.321) Actualització: 06/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.413.763 (+340) REBUIG A LA VACUNA 105.554 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.309.814 Dosis Moderna/Lonza: 1.576.294 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.349 Dosis Janssen: 348.211 Actualització: 29/11/2021

Els hospitals catalansLes mesures per frenar els contagis, com el passaport Covid a la restauració, encara no han deixat empremta en unes dades que es mantenen estables a l'alça. Salut ha notificat 8 ingressats més per Covid-19 i 4 crítics més a l'UCI, fet que deixen ja 181 persones greus als hospitals catalans.En paral·lel,; mentre que el risc de rebrot puja 27 punts i és de 424. Salut ha declarat 2,143 nous casos confirmats en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 974.012.En les darreresEl 7,22% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 315,50 a 336,49, mentre que a 7 dies ho fa de 181,79 a 193,86.contra la covid-19, mentre que el 76,9% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys -la que es pot vacunar-, el 84,5% té la pauta completa, mentre que el 86,2% té almenys una dosi.​​

